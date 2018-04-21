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По лезвию ножа
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The Bleeding Edge

По лезвию ножа, 2018

2018 / Австралия / США
7.9 Оцените
11 голосов
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О фильме

Слово «инновации» магически действует не только на чиновников, но и на медиков. Во врачебной практике появляется все больше удивительных устройств: протезы из космических сплавов и чудодейственные импланты идут в авангарде медицинской революции. Кажется, что будущее уже наступило. Но есть и оборотная сторона: синонимом к «инновационному» часто оказывается не «эффективное и безопасное», а «недостаточно исследованное». Фильм рассказывает истории нескольких пациентов, которые испробовали на себе медицинские устройства как бы с переднего края технологий: механический контрацептив, протез тазобедренного сустава, робота-хирурга. Но обещанной врачами и рекламой магии не случилось: наоборот, здоровье людей было разрушено, для некоторых — навсегда. Виновных найти не сложно: главным образом это протокол, по которому медицинские устройства, в отличие от лекарств, могут попасть в клиническую практику без достаточных тестов на безопасность. Фармацевтические компании умело пользуются этим, открывая для себя рынки на сотни миллиардов долларов, врачи клюют на «инновационность» и «технологичность», а пациентов, которым не повезло заработать опасную побочку, просто никто не слышит. Мораль фильма проста: доверять красивым словам опасно всегда, а в медицине особенно.

7.9 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 27 июля 2018
Премьера в мире 21 апреля 2018
Возраст 16+
Режиссер
Кирби Дик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма По лезвию ножа 2 постера
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