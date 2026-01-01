Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Феррари

Награды и номинации фильма Феррари 2023

BAFTA 2024 BAFTA 2024
Лучший звук
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023 Венецианский кинофестиваль 2023
Лучший фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
