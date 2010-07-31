Наруто 7: Потерянная башня, 2010

Наруто и его друзья преследуют таинственного преступника по имени Мукаде. Тот, загнанный в угол в руинах, ломает печать, которую ему когда-то дал 4-й Хокаге, и активирует вену дракона. В результате Наруто попадает в альтернативное прошлое, где его отец Минато и его команда помогают королеве Саре раскрыть тайну города Роуран. Вместе с отцом и маленьким Какаши-сенсеем Наруто противостоит амбициям Мукаде изменить историю и завоевать этот маленький, ни на что не похожий мир.
Команда №7 под руководством Ямато получила миссию схватить Мукаде. Но он использовал поглощающую печать и отправил себя и окружающих в прошлое, где Наруто встречается с командой Минато и королевой Сарой. Все вместе они попытаются раскрыть тайну города Роуран и найти преступника, пришедшего туда за 6 лет до Наруто.