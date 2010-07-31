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Наруто 7: Потерянная башня Наруто 7: Потерянная башня
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Gekijouban Naruto Shippuuden: Za rosuto tawâ

Наруто 7: Потерянная башня, 2010

2010 / Япония
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Наруто и его друзья преследуют таинственного преступника по имени Мукаде. Тот, загнанный в угол в руинах, ломает печать, которую ему когда-то дал 4-й Хокаге, и активирует вену дракона. В результате Наруто попадает в альтернативное прошлое, где его отец Минато и его команда помогают королеве Саре раскрыть тайну города Роуран. Вместе с отцом и маленьким Какаши-сенсеем Наруто противостоит амбициям Мукаде изменить историю и завоевать этот маленький, ни на что не похожий мир. 

  • Это седьмой по счету фильм из серии о Наруто и четвертый, относящейся к арке «Ураганные хроники». По словам режиссера Масахико Мураты, тема этого фильма – «Связи родителей и детей», и, поскольку история Минато уже появлялась в оригинале, здесь между ним и Наруто создана связь, которая отличается от основной истории.
  • В ознаменование выхода фильма 29 июля 2010 года также транслировалась часовая специальная программа «Особое приключение NARUTO Shippuden! Найдите наследие четвертого поколения». Также 30 июля на канале «Персонаж-1GP» в игровом шоу «Пирамекино» Наруто играл против Пирамеки Панды и потерпел поражение. 
  • Фильм был показан на 264 экранах по всей Японии, собрав более 165 тысяч зрителей.  Кассовые сборы за первые два дня проката перевалили за 170 миллионов иен. Кроме того, по рейтингу удовлетворенности он занял первое место за август 2010 года. 
     

Команда №7 под руководством Ямато получила миссию схватить Мукаде. Но он использовал поглощающую печать и отправил себя и окружающих в прошлое, где Наруто встречается с командой Минато и королевой Сарой. Все вместе они попытаются раскрыть тайну города Роуран и найти преступника, пришедшего туда за 6 лет до Наруто.

7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 25 октября 2021
Премьера в мире 31 июля 2010
Возраст 12+
Режиссер
Масахико Мурата
В ролях
Дзюнко Такэути
Тиэ Накамура
Сатоси Хино
Сатоси Хино
Рикия Кояма
Кэндзи Хамада
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наруто 7: Потерянная башня 4 постера
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