Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Яга и книга заклинаний"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Разлом времени
Разлом времени, 2017: актеры и роли
Curvature
Разлом времени
2017 / США
5.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Разлом времени, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Диего Халливис
Diego Hallivis
В ролях
Линда Хэмилтон
Linda Hamilton
Линдси Фонсека
Lyndsy Fonseca
Гленн Моршауэр
Glenn Morshower
Ноа Бин
Noah Bean
В прокате
Премьеры
Онлайн
Призрак в доспехах
Отзывы
1995, Япония, анимация, аниме
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Мизантроп
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, драма
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, приключения
Коты Эрмитажа
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Моё прекрасное несчастье
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама
Зверолэнд
Отзывы
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Гремлины: Хранители леса
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания, ужасы
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт