Награды и номинации фильма Этель Кеннеди

Награды и номинации фильма Этель Кеннеди 2012

Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Номинант
 Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Номинант
 Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Номинант
 Outstanding Writing for Nonfiction Programming
Номинант
 Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
 Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
