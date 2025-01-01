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Три банана
Три банана
Tri banana
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О фильме
По сказке чешского писателя Зденека Слабого
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Страна
СССР
Продолжительность
17 минут
Год выпуска
1971
Премьера в мире
3 апреля 1971
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Tri banana, Three Bananas, Три банана
Режиссер
Михаил Ботов
В ролях
Евгений Весник
Степан Бубнов
Александра Бабаева
Ирина Карташева
Тамара Дмитриева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.7
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
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