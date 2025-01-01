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Киноафиша Фильмы Три банана

Три банана

Tri banana 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По сказке чешского писателя Зденека Слабого

Страна СССР
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 3 апреля 1971
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Tri banana, Three Bananas, Три банана
Режиссер
Михаил Ботов
В ролях
Евгений Весник
Степан Бубнов
Александра Бабаева
Ирина Карташева
Тамара Дмитриева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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Три банана

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