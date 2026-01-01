Сушилка больше не стоит посреди комнаты сутками: 3 хитрости, с которыми белье сохнет быстрее даже зимой

Почти не линяют и не дерут обои: 3 самых спокойных породы кошек для квартиры – за них не стыдно перед гостями

Старые шарфы и шапки не выбрасываю: за 1 час делаю из них ковёр «Одуванчик» — мягкий, словно облако

В «Иване Васильевиче» спустя 53 года нашли исторический ляп: достаточно взглянуть на лица стрельцов — Гайдай упустил важную деталь

Кровавая аниме-новинка с 7,7 на IMDb не дает расслабиться: «Начало великолепное. Не могу дождаться свежих серий!»

В России собрал $1,6 млн, а в Китае — $8,8 млн: это фэнтези Бекмамбетова про дракона неожиданно покорило Поднебесную

Людк, а, Людк, вспомнишь 6 советских фильмов по героине из деревни? Сложный тест для знатоков

Этих усатых актёров-красавцев знал весь СССР: сможете назвать все 5 фильмов по кадру? (тест)

Этот шпионский сериал Netflix становится все лучше: уже 6 сезонов – и ни одного провального (минимум 95% свежести!)

Детектив с Пускепалисом в духе «Места встречи» не зря оценили на 8.2: «Справились не хуже Высоцкого и Конкина»