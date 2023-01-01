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Слонёнок пошел учиться Слонёнок пошел учиться
Киноафиша Фильмы Слонёнок пошел учиться Слонёнок пошел учиться, 1984: актеры и роли
Слонёнок пошел учиться 1984 / СССР
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Слонёнок пошел учиться, 1984: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Иван Уфимцев
В ролях
Всеволод Ларионов Всеволод Ларионов Vsevolod Larionov Ольга Аросева Ольга Аросева Елена Санаева Елена Санаева Георгий Вицин Георгий Вицин Georgy Vitsin Мария Виноградова Maria Vinogradova Александра Назарова Александра Назарова Ефим Кациров
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