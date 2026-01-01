Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Большое разочарование 1983

Оскар 1984 Оскар 1984
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1984 Золотой глобус 1984
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1983 Кинофестиваль в Торонто 1983
Приз зрительских симпатий
Победитель
