Фильмы
Большое разочарование
Награды и номинации фильма Большое разочарование
Награды и номинации фильма Большое разочарование 1983
Оскар 1984
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1983
Приз зрительских симпатий
Победитель
