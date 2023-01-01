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Большое разочарование
Большое разочарование, 1983: актеры и роли
The Big Chill
Большое разочарование
1983 / США
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Большое разочарование, 1983: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лоуренс Кэздан
Lawrence Kasdan
В ролях
Том Беренджер
Tom Berenger
Гленн Клоуз
Glenn Close
Джефф Голдблюм
Jeff Goldblum
Уильям Хёрт
William Hurt
Кевин Клайн
Kevin Kline
Мэри Кэй Плэйс
Mary Kay Place
Мег Тилли
Meg Tilly
ДжоБет Уильямс
JoBeth Williams
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