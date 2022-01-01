Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Ночь на Лысой горе
Ночь на Лысой горе, 1998
1998 / Россия
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
анимация
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Мультфильм-фантазия на тему симфонической картины М. Мусоргского.
Развернуть
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
11 минут
Год выпуска
1998
Возраст
6+
Режиссер
Галина Шакицкая
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Related video
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»