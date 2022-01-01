Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ночь на Лысой горе
Киноафиша Фильмы Ночь на Лысой горе

Ночь на Лысой горе, 1998

1998 / Россия
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Мультфильм-фантазия на тему симфонической картины М. Мусоргского.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1998
Возраст 6+
Режиссер
Галина Шакицкая
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Ночь на Лысой горе 1 постер
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Приложение киноафиши