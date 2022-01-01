Ночь на Лысой горе, 1998

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о выходе в прокат О фильме Мультфильм-фантазия на тему симфонической картины М. Мусоргского. Развернуть 7.2 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 11 минут Год выпуска 1998 Возраст 6+ Режиссер Галина Шакицкая Все актеры и съемочная группа 1 постер

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