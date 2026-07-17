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Тюрбан
8.3
Тюрбан
, 2026
Dastaar
драма
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
8.3
Пойду
1
Не пойду
0
В ролях
Тарсем Джассар
Harnek Singh
Arnold Baksi
Police officer
Манодж Ананд
Bodyguard
Aashish Duggal
Александр Гарсия
Frankie
Simon Hall
Vikramjit Khehra
Neeta Mohindra
Harnek's Mother
Атул Шарма
Yograj Singh
Harnek's Papaji
Geet Goraya
Tehzeeb Kaur
Shahbaz Akhtar
Onlooker
Режиссер
Amar Hundal
Сценарист
Дхирадж Раттан
,
Manila Rattan
,
Jatinder-Lall
,
Dheeraj Kedarnath Rattan
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
17 июля 2026
Дата выхода
17 июля 2026
Великобритания
17 июля 2026
Германия
17 июля 2026
Индия
17 июля 2026
Ирландия
15A
17 июля 2026
ОАЭ
18TC
Производство
White Hill Studios
Другие названия
Dastaar
Еще
Рейтинг фильма
8.3
Оцените
15
голосов
7.1
IMDb
Обновлено 24 июля 2026
Отзывы о фильме
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