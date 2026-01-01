«Бабушкин» берет – уже прошлый век: 3 головных убора на холодную осень – отлично греют и выглядят дорого

Плитка на кухне выдает устаревший ремонт: вот какую отделку рабочей зоны дизайнеры в 2026-м выбирают чаще всего

Зачем на самом деле нужен ящик под духовкой - вовсе не для горы старой утвари: ответ знают единицы

Этот сериал с 7.1 на IMDb ловко объединил сай-фай и вестерн: «Два сезона смотрятся на одном дыхании»

Главный сериал 2026-го выходит 15 октября: критики уже посмотрели и в один голос хвалят новинку Оkko

Ждали вторую часть «Бэтмена» с Паттинсоном в 2028-м? Не надейтесь – съёмки остановили, режиссер ушёл

Новый медицинский сериал Netflix за неделю посмотрели 5,1 млн раз: «Проглотил все 8 эпизодов, оно того стоило»

«Мужчина не плачет, мужчина огорчается!»: узнайте советское кино по 6 мужским цитатам — слабонервным не начинать

ИИ отправил героев советского кино в «Южный парк»: Шурика и Тосю легко узнать, а остальных? (фото)

Древний сериал с Ходченковой «видели полторы калеки», и очень зря: «за ночь осилил весь сезон – побежал советовать друзьям»