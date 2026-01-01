Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Гринч. Ужасающий новый год» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Феномен Награды и номинации фильма Феномен

Награды и номинации фильма Феномен 1996

MTV Movie & TV Awards 1997 MTV Movie & TV Awards 1997
Лучший поцелуй
Номинант
 Best Male Performance
Номинант
 Best Movie Song
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Изнанку создали вовсе не монстры и даже не Векна: братья Дафферы прямо назвали имя виновника катастрофы
Как работали гномьи кольца на самом деле? И почему Саурон просчитался с ними во «Властелине колец»?
Так кто заказал Сашу Белого в конце «Бригады»? Всего одна фраза Каверина рушит всю логику сюжета
Как Аслан обманул смерть в «Хрониках Нарнии»: раскрываем магический фокус, который Льюис спрятал между строк
«Я король мира»: Кэмерона взяли в особый клуб режиссеров, хотя из-за «Аватара 3» могут сразу оттуда выгнать
Точное попадание: какие породы скрываются за героями «Щенячьего патруля» — разбираемся вместе, что к чему
Всего то за 2 сезона: «Лэндмен» умудрился переплюнуть шедевральный «Йеллоустоун» — хватило всего-то одной сцены в новой серии
Не седина, не краска, а настоящий шрам: белая прядь Анны в «Холодном сердце» — признак горя, вот как принцесса едва не погибла
Смерть на бледном коне? Встреча Арьи и белой лошади придала новый смысл финалу «Игры престолов»
«Вместо “Ментовских войн” — материнское горе»: над забытым сериалом с Устюговым плачут даже «суровые мужики-работяги»
Как Дональд Трамп спас главный новогодний фильм всех времен и народов: сам появился в нем на 2 секунды
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше