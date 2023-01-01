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Феномен Феномен
Киноафиша Фильмы Феномен Феномен, 1996: актеры и роли
Phenomenon Феномен 1996 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Феномен, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Тертелтауб Джон Тертелтауб Jon Turteltaub
В ролях
Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Кира Седжвик Кира Седжвик Kyra Sedgwick Форест Уитакер Форест Уитакер Forest Whitaker Роберт Дювалл Роберт Дювалл Robert Duvall Джеффри ДеМанн Джеффри ДеМанн Jeffrey DeMunn Ричард Кайли Дэвид Галлахер David Gallagher Тони Дженаро Tony Genaro
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