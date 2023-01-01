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Феномен
Феномен, 1996: актеры и роли
Phenomenon
Феномен
1996 / США
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Феномен, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Тертелтауб
Jon Turteltaub
В ролях
Джон Траволта
John Travolta
Кира Седжвик
Kyra Sedgwick
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Роберт Дювалл
Robert Duvall
Джеффри ДеМанн
Jeffrey DeMunn
Ричард Кайли
Дэвид Галлахер
David Gallagher
Тони Дженаро
Tony Genaro
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