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Фильмы
Сказка
Сказка
, 1990
СССР / анимация / 18+
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
О фильме
Экранизация одноимённого произведения Даниила Хармса.
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В ролях
Юрий Авшаров
Петр Щербаков
Режиссер
Натан Лернер
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1990
Рейтинг мультфильма
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