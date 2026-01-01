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Постер мультфильма Сказка
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Сказка

, 1990
СССР / анимация / 18+
Постер мультфильма Сказка

О фильме

Экранизация одноимённого произведения Даниила Хармса.

В ролях

Юрий Авшаров
Юрий Авшаров
Петр Щербаков
Петр Щербаков
Режиссер Натан Лернер
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1990

Рейтинг мультфильма

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