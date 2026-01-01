Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич»
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Кот, который умел петь
Кадры из мультфильма «Кот, который умел петь»
Кадры из мультфильма «Кот, который умел петь»
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Майкл
Рецензия
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Малыш-каратист
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Ночной бизнес
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2026, США / Австралия, боевик, триллер, комедия
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2006, США, боевик, криминал, триллер
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