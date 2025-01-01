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Киноафиша Фильмы Дождливая история

Дождливая история

Dozhdlivaya istoriya 18+
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О фильме

По сказке Дж. Эйкен «Кот булочницы».

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1988
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Dozhdlivaya istoriya, Rainy Story, Дождливая история
Режиссер
Татьяна Митителло
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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Дождливая история

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