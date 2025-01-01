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Дождливая история
Дождливая история
Dozhdlivaya istoriya
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анимация
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О фильме
По сказке Дж. Эйкен «Кот булочницы».
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1988
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Dozhdlivaya istoriya, Rainy Story, Дождливая история
Режиссер
Татьяна Митителло
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.7
Оцените
10
голосов
6.6
IMDb
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