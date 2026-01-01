Купил в Fix Price столик в авто за 349 рублей: теперь эта штука ездит со мной даже до ближайшего магазина

Плитка на кухне выдает устаревший ремонт: вот какую отделку рабочей зоны дизайнеры в 2026-м выбирают чаще всего

Пару капель с кухни на засаленный рукав спасут даже «бабушкину» куртку без долгой стирки: 2 минуты работы – и будет как новая

Главный сериал 2026-го выходит 15 октября: критики уже посмотрели и в один голос хвалят новинку Оkko

«Мужчина не плачет, мужчина огорчается!»: узнайте советское кино по 6 мужским цитатам — слабонервным не начинать

Сказки уже сидят в печенках, но «Сумерки» в Древней Руси — наслаждение для глаз: в главной роли красавчик-сын «Казановы»

Новый медицинский сериал Netflix за неделю посмотрели 5,1 млн раз: «Проглотил все 8 эпизодов, оно того стоило»

6 свежих мини-сериалов «не дают выдохнуть от первой секунды и до самого конца»: №3 — не ужастик, но точно не для слабонервных

Древний сериал с Ходченковой «видели полторы калеки», и очень зря: «за ночь осилил весь сезон – побежал советовать друзьям»

«Сколько можно высасывать из пальца»: после 6-й серии смотреть «Невский-8» стало почти невозможно