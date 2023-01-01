Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Возвращение в Сеул" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Девочки из календаря Девочки из календаря
Киноафиша Фильмы Девочки из календаря Девочки из календаря, 2003: актеры и роли
Calendar Girls Девочки из календаря 2003 / США / Великобритания
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Девочки из календаря, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Найджел Коул Nigel Cole
В ролях
Хелен Миррен Хелен Миррен Helen Mirren Джули Уолтерс Джули Уолтерс Julie Walters Селия Имри Селия Имри Celia Imrie Аннетт Кросби Annette Crosbie Пенелопа Уилтон Пенелопа Уилтон Penelope Wilton Джеральдин Джеймс Джеральдин Джеймс Geraldine James Филип Гленистер Филип Гленистер Philip Glenister Киран Хайндс Киран Хайндс Ciarán Hinds Джон Элдертон John Elderton
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Шазам!: Ярость богов
Шазам!: Ярость богов
2022, США, фэнтези, боевик
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Бюро магических услуг
Бюро магических услуг
2023, Австралия, фэнтези
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Я хочу! Я буду!
Я хочу! Я буду!
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши