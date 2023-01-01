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Девочки из календаря
Девочки из календаря, 2003: актеры и роли
Calendar Girls
Девочки из календаря
2003 / США / Великобритания
6.9
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Девочки из календаря, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Найджел Коул
Nigel Cole
В ролях
Хелен Миррен
Helen Mirren
Джули Уолтерс
Julie Walters
Селия Имри
Celia Imrie
Аннетт Кросби
Annette Crosbie
Пенелопа Уилтон
Penelope Wilton
Джеральдин Джеймс
Geraldine James
Филип Гленистер
Philip Glenister
Киран Хайндс
Ciarán Hinds
Джон Элдертон
John Elderton
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