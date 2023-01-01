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Цунами. Часть 1
Цунами. Часть 1, 2006: актеры и роли
Tsunami: The Aftermath
Цунами. Часть 1
2006 / Великобритания / США
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Цунами. Часть 1, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бхарат Наллури
Bharat Nalluri
В ролях
Тим Рот
Tim Roth
Чиветел Эджиофор
Chiwetel Ejiofor
Софи Оконедо
Sophie Okonedo
Хью Бонневилль
Hugh Bonneville
Джина МакКи
Gina McKee
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