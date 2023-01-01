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Как щенок учился плавать
Как щенок учился плавать, 1984: актеры и роли
Как щенок учился плавать
1984
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Как щенок учился плавать, 1984: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Владимир Данилевич
В ролях
Ольга Громова
Olga Gromova
Мария Виноградова
Maria Vinogradova
Евгений Весник
Yevgeny Vesnik
Георгий Вицин
Georgy Vitsin
В прокате
Премьеры
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