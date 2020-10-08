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Погребальные байки Погребальные байки
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The Mortuary Collection Погребальные байки 2019 / США
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Погребальные байки»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Прямо после очередных похорон в погребальное агентство приходит молодая девушка Сэм (Кейтлин Кастер). Она хочет стать помощником очень старого и настолько же зловещего Монтгомери, у которого даже фамилия Дарк (Клэнси Браун). Тот водит будущую ассистентку по огромному особняку, но вместо тонкостей работы рассказывает ей разные страшные истории. И кто знает, это просто забавные фантазии безумного старика или же экскурс в самые потаённые уголки человеческой души? «Погребальные…

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Гриша Экдышман 8 октября 2020, 23:00
Фильм полная х.......ня
8 октября 2020, 23:00 Ответить
Jana Smykova 16 октября 2020, 19:24
Оценка
Фильм посмотреть на раз, смеха больше чем страха.
16 октября 2020, 19:24 Ответить
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