Наша рецензия

Прямо после очередных похорон в погребальное агентство приходит молодая девушка Сэм (Кейтлин Кастер). Она хочет стать помощником очень старого и настолько же зловещего Монтгомери, у которого даже фамилия Дарк (Клэнси Браун). Тот водит будущую ассистентку по огромному особняку, но вместо тонкостей работы рассказывает ей разные страшные истории. И кто знает, это просто забавные фантазии безумного старика или же экскурс в самые потаённые уголки человеческой души? «Погребальные…