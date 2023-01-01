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Прямая линия
Прямая линия, 1967: актеры и роли
Прямая линия
1967 / СССР
6.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Прямая линия, 1967: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Юрий Швырев
В ролях
Людмила Долгорукова
Сергей Гололобов
Евгений Лебедев
Эльза Леждей
Elsa Lezhdey
В прокате
Премьеры
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