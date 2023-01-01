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Машинка времени Машинка времени
Киноафиша Фильмы Машинка времени Машинка времени, 1967: актеры и роли
The Time Machine Машинка времени 1967 / СССР
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Машинка времени, 1967: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Зинаида Брумберг Валентина Брумберг
В ролях
Георгий Вицин Георгий Вицин Georgy Vitsin Лев Свердлин Lev Sverdlin Вадим Синявский Анатолий Папанов Анатолий Папанов
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