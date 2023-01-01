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Машинка времени
Машинка времени, 1967: актеры и роли
The Time Machine
Машинка времени
1967 / СССР
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Машинка времени, 1967: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Зинаида Брумберг
Валентина Брумберг
В ролях
Георгий Вицин
Georgy Vitsin
Лев Свердлин
Lev Sverdlin
Вадим Синявский
Анатолий Папанов
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