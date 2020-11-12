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Постер фильма Пути и судьбы
6.2
Киноафиша Фильмы Пути и судьбы
6.2

Пути и судьбы

, 1955
Ways and Destinies
СССР / драма / 18+
Постер фильма Пути и судьбы
6.2

О фильме

Иван Бойко приезжает в столицу из деревни. Он случайно пересекается со своим однокашником Дмитрием. Но тот оказывается далек от светлого образа врача, которому старается следовать Иван. Герой прилагает все усилия, чтобы окружающие узнали неприглядную правду о краже Дмитрием идей для диссертации у своего тихого и безответного товарища по работе Винника.

В ролях

Юрий Саранцев
Юрий Саранцев
Ivan Boyko
Аркадий Толбузин
Kostenko
Ролан Быков
Ролан Быков
Vennyk
Валентина Ушакова
Lyusya Garmash
Леонид Пирогов
professor Garmash
Татьяна Алексеева
Vera
Yevgenia Yershova
Grachyova
Ада Войцик
Mariya Vasilyevna
Георгий Юматов
Георгий Юматов
Aleksey Kravchuk
Муза Крепкогорская
Tonya
Режиссер Яков Базелян
Сценарист Неменова, Лилия Марковна
Композитор Зубцов, Евгений Никитович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 9 апреля 1956
Дата выхода
9 апреля 1956 СССР
16 ноября 1956 Чехословакия
Производство Kievskaya Kinostudiya (Kiev Film Studio)
Другие названия
Puti i sudby, Lääkäreitä, Roads and Destinies, Utak és sorsok, Wege und Schicksale, Пути и судьбы, Paths and Destinies

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 12 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

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