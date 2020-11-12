6.2Ways and Destinies
Пути и судьбы, 1955
СССР / драма / 18+
О фильме
Иван Бойко приезжает в столицу из деревни. Он случайно пересекается со своим однокашником Дмитрием. Но тот оказывается далек от светлого образа врача, которому старается следовать Иван. Герой прилагает все усилия, чтобы окружающие узнали неприглядную правду о краже Дмитрием идей для диссертации у своего тихого и безответного товарища по работе Винника.
В ролях
Валентина Ушакова
Lyusya Garmash
Леонид Пирогов
professor Garmash
Yevgenia Yershova
Grachyova
Ада Войцик
Mariya Vasilyevna
Муза Крепкогорская
Tonya
Режиссер Яков Базелян
Сценарист Неменова, Лилия Марковна
Композитор Зубцов, Евгений Никитович
Детали фильма
Страна СССР
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 9 апреля 1956
Дата выхода
|9 апреля 1956
|СССР
|16 ноября 1956
|Чехословакия
Производство Kievskaya Kinostudiya (Kiev Film Studio)
Другие названия
Puti i sudby, Lääkäreitä, Roads and Destinies, Utak és sorsok, Wege und Schicksale, Пути и судьбы, Paths and Destinies
Обновлено 12 ноября 2020
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