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Украинская рапсодия
Украинская рапсодия, 1961: актеры и роли
Ukrainskaya rapsodiya
Украинская рапсодия
1961 / СССР
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Украинская рапсодия, 1961: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Параджанов
Sergei Parajanov
В ролях
Александр Гай
Степан Шкурат
Дмитрий Капка
Екатерина Литвиненко
Светлана Коновалова
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