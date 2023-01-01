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Первый троллейбус Первый троллейбус
Киноафиша Фильмы Первый троллейбус Первый троллейбус, 1963: актеры и роли
Pervyy trolleybus Первый троллейбус 1963 / СССР
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Первый троллейбус, 1963: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Исидор Анненский
В ролях
Ирина Губанова Irina Gubanova Лев Свердлин Lev Sverdlin Нина Сазонова Дальвин Щербаков Дальвин Щербаков Dalvin Shcherbakov Олег Даль Олег Даль Oleg Dahl Александр Демьяненко Александр Демьяненко Виктор Борцов Валентин Брылеев Георгий Вицин Георгий Вицин Georgy Vitsin
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