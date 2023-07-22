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Незнайка в Солнечном городе Незнайка в Солнечном городе
Киноафиша Фильмы Незнайка в Солнечном городе Отзывы о фильме «Незнайка в Солнечном городе»
Neznaika v Solnechnom gorode Незнайка в Солнечном городе 1976 / СССР
6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Незнайка в Солнечном городе»

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Комментарии Обсудить в чате
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Юля Керолайн 22 июля 2023, 17:04
Оценка
Могла . ооставитт и больше но н вижу персонажей
22 июля 2023, 17:04 Ответить
Юля Керолайн 22 июля 2023, 17:07
Оценка
Я бы могла поставить оценку выше но увы в этом мультике присутствуют не все персонажи из книги, а также нет технического прогресса, который был описан в книге
22 июля 2023, 17:07 Ответить
Киноафиша.инфо 23 июля 2023, 12:33
в ответ на сообщение Юля Керолайн от 22 июля 2023, 17:07
Добрый день! Спасибо за отзыв!
23 июля 2023, 12:33 Ответить
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