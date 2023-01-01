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Машенька и медведь Машенька и медведь
Киноафиша Фильмы Машенька и медведь Машенька и медведь, 1960: актеры и роли
Mashenka and the Bear Машенька и медведь 1960 / СССР
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Машенька и медведь, 1960: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Роман Качанов Roman Kachanov
В ролях
Анатолий Папанов Анатолий Папанов Владимир Ратомский Александра Панова Маргарита Корабельникова Margarita Korabelnikova
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