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Катя-Катюша Катя-Катюша
Киноафиша Фильмы Катя-Катюша Катя-Катюша, 1960: актеры и роли
Katya-Katyusha Катя-Катюша 1960 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Катя-Катюша, 1960: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Григорий Липшиц
В ролях
Людмила Крылова Ludmila Ivanovna Krylova Владимир Гусев Vladimir Gusev Лидия Федосеева-Шукшина Лидия Федосеева-Шукшина Lidiya Fedoseyeva-Shukshina Лев Перфилов Маргарита Криницына Юрий Мажуга Маргарита Кошелева Дая Смирнова Александр Толстых Александр Демьяненко Александр Демьяненко
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