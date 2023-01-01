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В горах мое сердце В горах мое сердце
Киноафиша Фильмы В горах мое сердце В горах мое сердце, 1975: актеры и роли
В горах мое сердце 1975 / СССР
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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В горах мое сердце, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Левон Григорян Levon Grigoryan
В ролях
Сос Саркисян Арус Асрян Николай Гриценко Николай Гриценко Иннокентий Смоктуновский Иннокентий Смоктуновский
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