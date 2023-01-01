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Три оплеухи Три оплеухи
Киноафиша Фильмы Три оплеухи Три оплеухи, 1982: актеры и роли
Три оплеухи 1982 / СССР
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Три оплеухи, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эльгуя Жгенти Elguja Jgenti
В ролях
Ия Парулава Ia Parulava Сосо Джачвлиани Soso Jachvliani Михаил Вашадзе Mikheil Vashadze Вахтанг Кикабидзе Вахтанг Кикабидзе
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