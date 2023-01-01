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Баллада о старом оружии Баллада о старом оружии
Киноафиша Фильмы Баллада о старом оружии Баллада о старом оружии, 1986: актеры и роли
Баллада о старом оружии 1986 / СССР
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Баллада о старом оружии, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Геннадий Воронин
В ролях
Сергей Скрипкин Sergei Skripkin Александр Демьяненко Александр Демьяненко Виктор Борцов Леонид Белозорович
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