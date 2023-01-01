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Киноафиша Фильмы Футболист Футболист, 1990: актеры и роли
Footballer Футболист 1990 / СССР
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Футболист, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Гордон Александр Гордон
В ролях
Валентин Гафт Валентин Гафт Valentin Gaft Евгений Лазарев Борис Химичев Boris Khimichev Аристарх Ливанов
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