Киноафиша Фильмы Ведьма из Блэр 2: Книга теней Награды и номинации фильма Ведьма из Блэр 2: Книга теней

Награды и номинации фильма Ведьма из Блэр 2: Книга теней 2000

Золотая малина 2001 Золотая малина 2001
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
