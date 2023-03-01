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Сельский врач Сельский врач
Киноафиша Фильмы Сельский врач Сельский врач, 1952: актеры и роли
Сельский врач 1952 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Сельский врач, 1952: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Герасимов Сергей Герасимов
В ролях
Тамара Макарова Тамара Макарова Григорий Белов Людмила Иванова Людмила Иванова Владимир Гуляев Vladimir Guliayev
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