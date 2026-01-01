Злой рок и вселенская несправедливость преследует потомственную актрису театра и кино Анну Тараторкину в жизнеутверждающей мелодраме «Невезучая». Востребованный телережиссер, номинант на премию «ТЭФИ» Дмитрий Сорокин («Время счастья», «Печали – радости Надежды») представляет новую историю о несладкой женской доле, женских мечтах и поисках счастья. Утро Нины начинается с грязного «душа», брызжущего из-под колес автомобиля, уехавшей из-под носа маршрутки и закономерного опоздания на работу. Но это только маленькие неприятности по сравнению с настоящими проблемами, которые обрушиваются на ее плечи. Нину увольняют из школы, невзирая на ее педагогический талант, – просто потому, что нужно кого-то сократить. Даже дома ей нет житья: соседи по коммунальной квартире испытывают Нинино терпение, чтобы за бесценок выкупить у нее комнату. Стресса добавляет и просьба лучшей подруги-переводчицы, потерявшей голос перед важными переговорами. Нина соглашается ее подменить. Судьба сводит злополучную героиню с обходительным бизнесменом Романом и его прямодушным водителем Данилой. На горизонте вдруг восходит надежда на личное счастье.