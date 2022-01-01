Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке

Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу

«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи

«Песни и пляски на могиле»: россиянам раскрыли глаза на волю Шатунова

Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку

«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты

Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать

Тест: в каком возрасте вы умрёте?

«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»

Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием

Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах