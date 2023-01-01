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Озеро страха Озеро страха
Киноафиша Фильмы Озеро страха Озеро страха, 2017: актеры и роли
The Hatching Озеро страха 2017 / Великобритания
3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Озеро страха, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Андерсон Майкл Андерсон Michael Anderson
В ролях
Томас Тургус Томас Тургус Thomas Turgoose Эндрю Ли Поттс Andrew-Lee Potts Лаура Айкман Laura Aikman Джорджия Хеншоу Georgia Henshaw
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
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Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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