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Где-то во времени Где-то во времени
Киноафиша Фильмы Где-то во времени Отзывы о фильме «Где-то во времени»
The Fare Где-то во времени 2018 / США
5.8 Оцените
11 голосов
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Отзывы о фильме «Где-то во времени»

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Таксист по имени Харрис получает странный заказ: он должен забрать девушку ночью в очень пустынной местности. Водитель даже думает, что это какая-то шутка, однако в его машину действительно садится обаятельная Пенни. Герои отправляются в пункт назначения, но видят впереди грозу, после чего происходит нечто необъяснимое. Харрису предстоит снова отправиться за девушкой. Зрители уже могли видеть тандем сценаристки и актрисы Бринны Келли и режиссёра Дэвида Хэмилтона в «Полуночнике»…

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