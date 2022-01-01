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Таксист по имени Харрис получает странный заказ: он должен забрать девушку ночью в очень пустынной местности. Водитель даже думает, что это какая-то шутка, однако в его машину действительно садится обаятельная Пенни. Герои отправляются в пункт назначения, но видят впереди грозу, после чего происходит нечто необъяснимое. Харрису предстоит снова отправиться за девушкой. Зрители уже могли видеть тандем сценаристки и актрисы Бринны Келли и режиссёра Дэвида Хэмилтона в «Полуночнике»…