«Где-то во времени»: Рецензия Киноафиши

Таксист по имени Харрис получает странный заказ: он должен забрать девушку ночью в очень пустынной местности. Водитель даже думает, что это какая-то шутка, однако в его машину действительно садится обаятельная Пенни. Герои отправляются в пункт назначения, но видят впереди грозу, после чего происходит нечто необъяснимое. Харрису предстоит снова отправиться за девушкой.

Зрители уже могли видеть тандем сценаристки и актрисы Бринны Келли и режиссёра Дэвида Хэмилтона в «Полуночнике» 2016 года. Тогда первый блин у напарников вышел если не комом, то уж точно не слишком удачным. Но теперь они решили не штурмовать жанровое кино, а рассказать личную и очень глубокую историю.

Первое, что нужно знать о «Где-то во времени»: это максимально камерный фильм. Почти всё действие разворачивается в такси, персонажей всего трое (причём последний появляется ближе к финалу), а большая часть сюжета построена только на диалогах.

Где-то во времени

Второе — фильму такая замкнутость очень идёт. Конечно, до высот «Ночи на Земле» Джима Джармуша, также посвящённого такси, картина не дотягивает. Но у авторов и нет такой цели. Они взяли за основу традиционную петлю времени и сделали главной движущей силой не сами попытки выбраться, а развитие отношений между героями.

Всё, что происходит вне машины, показано очень формально. Тут, конечно, сыграл свою роль и небольшой бюджет. Но вряд ли стоит всерьёз придираться к простейшим спецэффектам. Они, возможно, резанут глаз любителям фантастики и блокбастеров. Но им уделяют так мало времени, а тем более значения, что условности легко принять. Может утомить лишь перебор игры с цветом. Как первый поворот она работает неплохо, но стоило бы остановиться чуть раньше.

И всё же, когда персонажи в очередной раз заговаривают друг с другом в машине, истории можно простить буквально всё. Между героем Джино Энтони Песи (его помнят все, кто смотрел «Оттенки синего» с Дженнифер Лопес) и персонажем Келли чувствуется настоящая химия. С каждым разом это общение развивается. Авторы будто подсматривали идеи диалогов у лучших мастеров: здесь и комиксы, и жизненные ситуации, и даже просто разговоры об именах.

Где-то во времени

Причём нестандартный подход позволяет истории избавиться от множества затянутых и клишированных приёмов, связанных с петлёй времени. Обычно они заставляют героев слишком долго привыкать к ситуации. Меньше чем за полтора часа в рамках одной машины они умудряются рассказать о любви, в которой, в первую очередь, важна не столько сама близость, сколько память о человеке.

Вмешательство новой идеи, превращающей сюжет в глобальную и почти философскую историю, поначалу кажется лишним. Это несколько портит камерную обстановку. Но если вдуматься, твист вовсе не противоречит основному действию, просто чуть лучше раскрывает его, намекая, что подобные темы вечны. К тому же, разрушение уюта, который герои так старательно создавали на экране, выглядит логично. Зритель почувствует себя так же неуверенно, как и сам персонаж. А потом ему просто дадут немного отдохнуть, добавив лёгких комедийных элементов.

«Где-то во времени» — отличный пример фильма, который можно снять с минимальными средствами буквально за несколько дней. Он доказывает, что харизматичные актёры, полностью попавшие в роль, и хорошо продуманные диалоги вытянут даже знакомый многим сюжет, в котором, казалось бы, давно уже всё сказано.

Где-то во времени

Фильм точно понравится поклонникам независимого авторского кино и просто любителям неожиданных трогательных историй. И даже если финал кому-то покажется слишком спорным, он не отменит ту атмосферу, которую авторы создали в простом потрёпанном такси.

Алексей Хромов