Рафаэль. Добрый гений, 2020

Документальный фильм, снятый в сверхчетком разрешении 4К, переносит зрителя на 500 лет назад — во времена одного из величайших художников итальянского Возрождения: Рафаэля Санти. Путешествие к истокам красоты начинается в герцогстве Урбино, где Рафаэль появился на свет и делал первые успехи в мастерской своего отца Джованни Санти, также превосходного живописца. Преждевременная смерть отца оставила Рафаэля сиротой в 11 лет и повлияла на все его творческое видение. На основании ранее не опубликованных данных прослеживаются все ключевые события жизни гения. Комментарии дают видные исследователи, реставраторы и искусствоведы, включая легендарного Акилле Бонито Оливу — арт-критика, куратора, писателя, теоретика искусства, профессора Римского университета Ла Сапиенца, Кавалера Ордена искусств и литературы. Зрителя ждет вдохновляющее путешествие по Италии Рафаэля: от Перуджи, где он был учеником великого Перуджино, до Флоренции, где он общался с Да Винчи и Микеланджело. Мы побываем в Палаццо Корсини, а потомки заказчиков, с которыми работал Рафаэль, откроют для нас двери своих дворцов, находящихся в частном владении. Далее — Рим, где по заказу Папы Рафаэль создал грандиозные Станцы в Ватикане. Изучим и не столь известные его шедевры — например роспись в церкви Сант-Элиджо-дельи-Орефичи и росписи фасада Палаццо Спада. Путешествие продолжится в Санкт-Петербурге, где в Эрмитаже хранятся несколько шедевров «принца искусств» из Урбино. От рождения до смерти — саму жизнь Рафаэля можно изучать как произведение искусства. «Пока он был жив, мать-природа боялась потерпеть от него поражение, а когда он умер — она боялась умереть вместе с ним». Фильм демонстрируется на итальянском языке с русскими субтитрами.