Несейка. Младшая дочь, 2018

Встреча гигантского обитателя свободной природы Арктики с людьми — это всегда яркое, необычное событие. Однажды моржиха Несейка заболела и вынуждена была прийти за помощью к людям. Старинная индейская поговорка и русские сказки говорят об одном и том же: если ты спасешь от смерти животное, оно никогда этого не забудет.