Несейка. Младшая дочь, 2018

Научно-популярный документальный фильм расскажет трогательную историю о том, как раненый детеныш атлантического моржа отбился от стаи и обратился за помощью к людям с материка. Юную моржиху в своих санях нашел житель поселка Мыс-Каменный Ямало-Ненецкого автономного округа, после чего начались поиски подходящего зоопарка для восстановления детеныша. Принять животное, которому дали имя Несейка, вызвался Зоопарк Удмуртии во главе с директором Светланой Малышевой.
Встреча гигантского обитателя свободной природы Арктики с людьми — это всегда яркое, необычное событие. Однажды моржиха Несейка заболела и вынуждена была прийти за помощью к людям. Старинная индейская поговорка и русские сказки говорят об одном и том же: если ты спасешь от смерти животное, оно никогда этого не забудет.