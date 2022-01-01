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Несейка. Младшая дочь Несейка. Младшая дочь
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Несейка. Младшая дочь, 2018

2018 / Россия
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Научно-популярный документальный фильм расскажет трогательную историю о том, как раненый детеныш атлантического моржа отбился от стаи и обратился за помощью к людям с материка. Юную моржиху в своих санях нашел житель поселка Мыс-Каменный Ямало-Ненецкого автономного округа, после чего начались поиски подходящего зоопарка для восстановления детеныша. Принять животное, которому дали имя Несейка, вызвался Зоопарк Удмуртии во главе с директором Светланой Малышевой.

  • Для фильма режиссер Владимир Марин снимал животных в дикой природе в течение шести лет. Финальная часть съемок прошла в Ижевске.
  • У фильма богатая фестивальная история: картина представляла Россию на Международном кинофестивале Tulum World Environment Film Festival в Мексике, Международном кинофестивале стран Арктики Arctic Open, Международном арктическом кинофестивале “Золотой ворон” и других.
  • Премьера фильма состоялась в Российской академии наук в Москве.
  • “Несейка. Младшая дочь” – вторая полнометражная документальная работа Владимира Марина. Теме морских млекопитающих посвящена и его первая картина – “Тайна белого беглеца” о белухах.
  • С директором Зоопарка Удмуртии Светланой Малышевой Владимир Марин познакомился в Санкт-Петербурге. Именно на этой встрече Малышева рассказала ему историю о Несейке и предложила приехать к своей подопечной в гости.
  • В переводе с ненецкого имя “Несейка” означает “младшая”.

Встреча гигантского обитателя свободной природы Арктики с людьми — это всегда яркое, необычное событие. Однажды моржиха Несейка заболела и вынуждена была прийти за помощью к людям. Старинная индейская поговорка и русские сказки говорят об одном и том же: если ты спасешь от смерти животное, оно никогда этого не забудет.

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Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2018
Возраст 6+
Режиссер
Владимир Марин
Все актеры и съемочная группа
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Несейка. Младшая дочь смотреть онлайн

Несейка. Младшая дочь
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