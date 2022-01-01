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Последняя фантазия Последняя фантазия
Киноафиша Фильмы Последняя фантазия Отзывы о мультфильме «Последняя фантазия»
The Last Fiction Последняя фантазия 2018 / Иран
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о мультфильме «Последняя фантазия»

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Великая победа над силами Пустоты осталась позади. Царь Персии решает не останавливаться на достигнутом и отправляется в еще более опасное путешествие, чтобы уничтожить самого дьявола. В его отсутствие трон занимает принц Захак. С годами становится понятно, что законный царь уже не вернется. Жители вынуждены забыть его мудрое правление и приспособиться к новому обстоятельству — узурпатору во главе государства. Город патрулируют безликие солдаты, на улицах творятся бесчинства, а простые…

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