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Великая победа над силами Пустоты осталась позади. Царь Персии решает не останавливаться на достигнутом и отправляется в еще более опасное путешествие, чтобы уничтожить самого дьявола. В его отсутствие трон занимает принц Захак. С годами становится понятно, что законный царь уже не вернется. Жители вынуждены забыть его мудрое правление и приспособиться к новому обстоятельству — узурпатору во главе государства. Город патрулируют безликие солдаты, на улицах творятся бесчинства, а простые…