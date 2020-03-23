«Последняя фантазия»: Рецензия Киноафиши

Великая победа над силами Пустоты осталась позади. Царь Персии решает не останавливаться на достигнутом и отправляется в еще более опасное путешествие, чтобы уничтожить самого дьявола. В его отсутствие трон занимает принц Захак. С годами становится понятно, что законный царь уже не вернется. Жители вынуждены забыть его мудрое правление и приспособиться к новому обстоятельству — узурпатору во главе государства. Город патрулируют безликие солдаты, на улицах творятся бесчинства, а простые люди утопают в нищете. Стараясь укрепить власть, Захак прибегает к отчаянной сделке с силами Пустоты, обещающими невероятную мощь и покорную армию. Единственное, чего боится новый тиран — странные видения, в которых его власть свергает сын недавно убитого им отца, возвращая землям Персии мир и былое величие.

Последняя фантазия

Пытаясь изменить будущее, Захак становится катализатором и запускает цепную реакцию, рождая из страха искру надежды для всей страны. Избранным окажется Фаридун, на долю которого выпадут страшные испытания. Он вырастет без отцовской и материнской любви, а его душу на долгие годы поглотят ярость и ненависть. Только примирившись с собственными демонами, можно на равных вступить в борьбу с силами зла. На этой дороге вспыльчивый юноша, мечтающий о мести, не останется один. Против тирании восстанет множество храбрецов, готовых с мечом в руке сражаться за светлое будущее. Добру и злу вновь придется схлестнуться в кровопролитной битве, определившей судьбу всего мира.

«Последняя фантазия» — первая полностью иранская анимационная картина. В основу легла одна из глав национального эпоса «Шахнаме» («Книга царей»). На экране оживает древняя мифология с невероятным масштабом. Здесь можно отыскать эпичные сражения, дворцовые перевороты, магию, тьму и противостоящие ей подлинную отвагу, родственные связи, любовь и драму. Сама история — классическая притча о выборе и фатуме. Основным мотивом ближневосточного приключения становится взросление и постоянная борьба с внутренними демонами, пугающими намного больше видимого зла. Это сражение за самого себя показывает, как мир спасает гармония, которая побеждает хаос, боль и страх. Предопределенная судьба Фаридуна обещает нам славный конец и пытается показать, насколько важен путь в становлении будущего спасителя.

Последняя фантазия

Разобраться в этом будет не так легко. Мультфильму как будто недостает времени, чтобы уместить и раскрыть характеры всех героев. Ключевые события чередуются, идут одно за другим, охватывая огромные промежутки времени рождения и взросления, проходящие на экране за считанные минуты. Даже Фаридун получает лишь общий портрет, а история с трудом умещает классическую структуру мифа с героем, наставником, испытанием и эпичным финалом. Нам предлагают банальную сказку о сражении добра и зла, не пытающуюся оглянуться по сторонам. Хотелось бы детальнее погрузиться в древнеперсидский колорит, поближе познакомиться с особенностями эпоса другой культуры.

Остальное ложится на плечи создателей, проделавших удивительную работу. Иранским мультипликаторам удалось оживить этот мифический мир, используя различные графические техники, чередующиеся в повествовании. Анимация выходит на передний план, рассказывая историю через изобразительные приемы и формы, преобладающие над довольно пресными диалогами и слишком линейной историей. Погружает в мифический персидский мир и музыка. Она подчеркивает местные эмоции и помогает изображению буквально оживать на экране, наполняя мультфильм восточными мотивами и колоритом.

Последняя фантазия

«Последняя фантазия» понравится поклонникам древней мифологии, которые смогут познакомиться не только с ближневосточным эпосом, но и увидеть другой взгляд на мировую анимацию. Универсальная история о вечной борьбе света и тьмы, схлестнувшихся в очередном поучительном сюжете, также отлично подойдет для семейного просмотра.

Константин Киценюк