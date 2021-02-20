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Воздушный бой Воздушный бой
Киноафиша Фильмы Воздушный бой Отзывы о фильме «Воздушный бой»
Shadow in the cloud Воздушный бой 2020 / Новая Зеландия
5.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Воздушный бой»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

1943 год. Вторая мировая война в самом разгаре. Американский бомбардировщик должен доставить груз для армии. В последний момент перед вылетом на борт поступает новый член экипажа — капитан Мод Гарднер. Ее прислали приказом с самого верха со сверхсекретным заданием: перевезти портфель, содержимое которого должно оставаться в тайне. Появление симпатичной девушки заводит и раздражает мужчин, ведь бравые летчики не в состоянии разглядеть в ней равного и проявить уважение. По их мнению,…

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Nikita Nikitin 20 февраля 2021, 18:19
Хлоечку вполне можно смотреть, если относиться к происходящему на экране исключительно трэшово ) Нет, честно, ожидал худшего. Но вот думаю, не случись этого гремлина, было бы лучше. Мог бы быть вполне симпатичный фильм про боевую девчонку на войне. А так впихнуто в один сюжет абсолютно невпихуемое. Однако кино в любом случае достойно внимания. И не слушайте тех, кто уверяет в обратном.
20 февраля 2021, 18:19 Ответить
Станислав Ян 24 февраля 2021, 14:42
Оценка
Никакой субординации. Фильм снимали люди далекие от темы. Военных консультантов в Голливуде давно нет в титрах. ну и Гоблины Вермахта - перебор...
24 февраля 2021, 14:42 Ответить
Annetblack14 6 марта 2021, 01:27
Оценка
Это как раз тот ооооочень редкий момент когда и за сюжет, и за работу актеров и съемочной группы можно поставить твердое 5 с огромным плюсом. Первый раз шла на фильм с сомнением но не пожалела. Сценариста ругают за то, что добавил летающего Голлума в фильм но мне кажется, что без гремлина картина получилась бы плоской и не интересной - еще одно кинцо про войну, не высшего пошиба из серии "посмотрел и забыл". Понравился момент в конце когда главная героиня идет за гремлином а тот от нее враскоряку удирает))))))). Хотя очень жаль было погибших членов команды самолета и "птичку", надеялась, что смогут сесть без катастрофы но видимо, не предусмотрено сюжетом. Короче, кто не смотрел, настоятельно советую, не будете разочарованы)))).
6 марта 2021, 01:27 Ответить
Владислав Владимирович 27 сентября 2021, 21:38
Оценка
Этот бред бредовый даже фильмом назвать язык не поворачивается. Худший фильм, на который я только потратил время. Никому не рекомендую смотреть этот высер 😨😨😨😨
27 сентября 2021, 21:38 Ответить
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