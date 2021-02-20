Наша рецензия

1943 год. Вторая мировая война в самом разгаре. Американский бомбардировщик должен доставить груз для армии. В последний момент перед вылетом на борт поступает новый член экипажа — капитан Мод Гарднер. Ее прислали приказом с самого верха со сверхсекретным заданием: перевезти портфель, содержимое которого должно оставаться в тайне. Появление симпатичной девушки заводит и раздражает мужчин, ведь бравые летчики не в состоянии разглядеть в ней равного и проявить уважение. По их мнению,…