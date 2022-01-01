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Действие картины происходит на Алтае. Детский лагерь собирается в поход, но 14-летний Никита Трунов, лидер старшей группы, считает, что поход будет скучным. Нескольких учеников он надоумил отбиться от остальных и залезть на самую опасную скалу в окрестностях. Никита неплохо подготовлен, но готов ли он нести ответственность за других? «Спасти нельзя оставить» небольшой по продолжительности, что позволяет показывать его в качестве наглядного пособия в школах. И, наверное, это…