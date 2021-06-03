«Спасти нельзя оставить»: Рецензия Киноафиши

Действие картины происходит на Алтае. Детский лагерь собирается в поход, но 14-летний Никита Трунов, лидер старшей группы, считает, что поход будет скучным. Нескольких учеников он надоумил отбиться от остальных и залезть на самую опасную скалу в окрестностях. Никита неплохо подготовлен, но готов ли он нести ответственность за других?

«Спасти нельзя оставить» небольшой по продолжительности, что позволяет показывать его в качестве наглядного пособия в школах. И, наверное, это наилучшее предназначение этого фильма. Он рассказывает о том, как не надо себя вести во время похода, как не нужно к нему готовиться и что не следует делат, оказавшись один на один с природой.

Спасти нельзя оставить

С точки зрения сюжета, картина следует логике хоррора: герои с большим удовольствием принимают неправильные решения. Хорошо, что это всё-таки подростковый фильм, поэтому перегибов с насилием мы не увидим, никто не поплатится жизнью за неверные действия, хотя, наверное, многие поступки подростков могут стоить им жизни.

Сценарию «Спасти нельзя оставить» не хватает цельности, многое остаётся за кадром, из-за чего не удаётся проникнуться к истории симпатией до конца. Самая главная претензия: при всей поучительности фильма, в его киновселенной напрочь отсутствует МЧС. Конечно, не лишним будет показать детям потенциальные последствия нарушения техники безопасности в лесу, но верно также продемонстрировать, что существует служба, в которую нужно уметь вовремя обратиться.

Спасти нельзя оставить

Фильму не достает обстоятельности, героям – какого-то внятного бэкграунда. Главный герой Никита вроде бы как опытный руфер, но его предыстория никак не визуализирована, поэтому он выглядит только хуже – не просто не самым приятным самоуверенным юнцом, а ещё и юнцом без нужных навыков. Никита, конечно, подвергает других опасности, поэтому выступает в истории неким антигероем. Самый же симпатичный – вожатый Леонид, рассудительный и смелый лидер, которого зря недооценивают собственные подопечные, но он может оказаться в опасности, и тогда юным героям придётся искать в себе силы и умения для его спасения.

В итоге «Спасти нельзя оставить» выходит не лучшим образом снятой, но крайне поучительной историей, которая будет полезна для подросткового возраста. Именно эта аудитория может считаться целевой для фильма, именно она сможет увидеть в картине себя.

Дмитрий Красильников