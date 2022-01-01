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В детстве Мика с семьей часто переезжал. Отец учил его не привыкать к новым местам, но главное правило было простым: спать в кроссовках, чтобы при случае сэкономить несколько драгоценных минут, если нужно будет срочно уехать. Бесславное прошлое научило Мику приспосабливаться к любым обстоятельствам. Украв крупную сумму и получив в ответ весомые угрозы жестокой расправы, мошенник не находит решения лучше, чем укусить судью и угодить в тюрьму на короткий срок. Там он оказывается в одной…