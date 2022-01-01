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Дружить по-русски! Дружить по-русски!
Киноафиша Фильмы Дружить по-русски! Отзывы о фильме «Дружить по-русски!»
Inséparables Дружить по-русски! 2019 / Франция
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Дружить по-русски!»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В детстве  Мика с семьей часто переезжал. Отец учил его не привыкать к новым местам, но главное правило было простым: спать в кроссовках, чтобы при случае сэкономить несколько драгоценных минут, если нужно будет срочно уехать. Бесславное прошлое научило Мику приспосабливаться к любым обстоятельствам. Украв крупную сумму и получив в ответ весомые угрозы жестокой расправы, мошенник не находит решения лучше, чем укусить судью и угодить в тюрьму на короткий срок. Там он оказывается в одной…

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